РИАМО - 21 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в акции «Благотворительный день», которая пройдет на ВДНХ 26 января.

«26 января на ВДНХ пройдет «Благотворительный день», подопечные фондов встретятся с артистами. Этой традиции уже пять лет. Приходите! Все средства от продажи билетов и активностей на площадках «Города зимы» пойдут в Фонд Хабенского, фонды «Вера» и «Я есть!» – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в Москве проходят десятки городских благотворительных программ и акций, таких как «Семья помогает семье», «Поможем подготовиться к школьному балу», «Дерево желания» - они всегда находят отклик среди горожан и компаний.

«Спасибо каждому, кто принимает участие!» – добавил столичный градоначальник.