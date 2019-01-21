РИАМО - 21 янв. Московская городская дума в ближайшее время начнет прорабатывать вопросы законодательного регулирования эксплуатации индивидуальных электротранспортных средств, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

На своей странице в Facebook он написал, что следит за ситуацией, о которой недавно написали СМИ - дорожном происшествии с участием электросамоката, в результате которого в столице погиб пенсионер.

«Мосгордума еще в прошлом году подняла тему правового регулирования эксплуатации малогабаритного электротранспорта. На данный момент оно просто отсутствует. Кроме того, нет единого подхода и к классификации таких средств передвижения. Считаю, что вопросы законодательного закрепления правил эксплуатации индивидуальных электротранспортных средств необходимо прорабатывать, и этим Мосгордума займемся в самое ближайшее время», - добавил Шапошников.

По его словам, Москва как субъект Российской Федерации вправе устанавливать собственное правовое регулирование использования индивидуальных электротранспортных средств на территориях, не подпадающих под действие правил дорожного движения – то есть в парках и на иных общественных пространствах, а также на территории Московского метрополитена.

Ранее Mash сообщал, что минувший летом в Москве мужчина на электросамокате наехал на 88-летнего пенсионера. От полученного удара пострадавший скончался на месте.