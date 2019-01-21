РИАМО - 21 янв. Совершенствование законодательства в области регулирования деятельности управляющих организаций обсудили в Совете Федерации в понедельник, в совещании принял участие руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, сообщается на сайте ведомства.

«Прямые и регулярные контакты представителей законодательной и исполнительной власти способствуют внесению необходимых изменений в действующее жилищное законодательство. Предложения, основанные на практическом опыте руководителей региональных органов жилищного надзора, своевременно актуализируют ситуацию на рынке управления многоквартирными домами», – сказал Соков.

По его словам, среди предложений, которые внесла на обсуждение Госжилинспекция Московской области –норма, которая позволит обеспечить контроль органов местного самоуправления в части финансирования услуг по содержанию убыточного жилого фонда в целях предоставления услуг надлежащего качества по управлению многоквартирными домами.

Кроме того, предлагается обсудить ограничения на инициирование общих собраний собственников помещений должниками за жилищно-коммунальные услуги.

«Среди законодательных предложений Госжилинспекции Московской области – введение дополнительных требований для соискателей лицензий и лицензиатов к квалификации сотрудников (ИТР, рабочих специалистов с действующими документами, подтверждающими оценку квалификации и аттестации, а также наличие допусков к выполнению специализированных видов работ) и материально-технической базе», – добавил глава ведомства.

Наличие квалифицированного состава сотрудников и материально-технической базы с привязкой к площади многоквартирных домов, управляемых организацией, стоит внести, по мнению Сокова, в число лицензионных требований, предъявляемых к управляющим организациям.

«То есть на определенное количество квадратных метров в многоквартирном доме должно приходиться и определенное количество квалифицированных сотрудников лицензиата, а также необходимая для исполнения обязательств по обслуживанию данной площади многоквартирного дома материально-техническая база», – заключил он.