РИАМО - 21 янв. «Аэрофлот» скорректировал расписание своих рейсов в аэропорту «Шереметьево» на понедельник в связи с тем, что из-за инцидента с самолетом в этой воздушной гавани временно закрывалась одна взлетно-посадочная полоса, сообщается на сайте авиакомпании.

В понедельник вечером Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом SU 1936 по маршруту Астана – Москва, осуществил плановую посадку в аэропорту «Шереметьево». При рулении к месту стоянки воздушное судно выкатилось носовой стойкой на 2 метра за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Аэрофлот» проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в Twitter», – говорится в сообщении.

Прибывших в аэропорт пассажиров, чьи рейсы задержаны, обеспечивают всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Внести изменения в оформленную перевозку, а также узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра авиакомпании: +7 (495) 223-55-55, 8-800-444-55-55 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.