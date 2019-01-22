РИАМО - 22 янв. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, состоится в Москве во вторник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что полиция ходатайствует перед Нагатинским судом Москвы об аресте модели Анастасии Вашукевич и тренера по личностному развитию Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, подозреваемых по делу о вовлечении в проституцию.

Ранее суд в Таиланде приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку за незаконное проведение секс-тренинга, после чего нарушителей депортировали из страны. Рыбка и Лесли были задержаны в аэропорту «Шереметьево» и помешены в ИВС «Зябликово».