РИАМО - 22 янв. В связи с капитальным ремонтом моста через реку Дойбицу на 108-м километре трассы М-10 «Россия» у деревни Головково городского округа Солнечногорск со вторника изменяется схема организации дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Россия».

«На участке со 108-го по 109-й километр предусмотрено сужение проезжей части до двух полос (по одной полосе в каждом направлении), скоростной режим при этом ограничат до 40 километров в час», – говорится в сообщении.

Дорожники заменят опоры, балки пролетных строений, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, переустроят линии наружного освещения и разделят встречные потоки барьерным ограждением. Работы планируется завершить к 30 ноября 2019 года.

ФКУ Упрдор «Россия» просит учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать требованиям временных дорожных знаков.