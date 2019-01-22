РИАМО - 22 янв. С 6 до 8 утра во вторник, если позволит погода, на небе в Москве и Подмосковье можно будет наблюдать редкое сближение Венеры, Юпитера и Антареса, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Утреннее небо 22 января украсят две самые яркие планеты – Венера и Юпитер. Они сблизятся на небосводе в предрассветные часы с 6 до 8 по московскому времени. Правее (южнее) и ближе к горизонту этот утренний дуэт будет сопровождать красный Антарес – ярчайшая звезда в созвездии Скорпион», – говорится в сообщении.

Сближения Венеры и Юпитера всегда очень впечатляющи: эти светила выглядят как две самые яркие «звезды» на небе. Венера является третьим по яркости светилом после Солнца и Луны, а Юпитер четвертым. Обычно сближение Венеры и Юпитера происходит один раз в год. Но Антарес присоединяется к дуэту один раз в 24 года.

Такая серия сближений происходит почти в одном и том же месте на небосводе – около звезды Антарес, а Юпитер проходит южнее Венеры. Интересно, что каждое из этих сближений (14 января 1995 года, 22 января 2019 года и 29 января 2043 года) происходит на наибольшем удалении Венеры от восходящего Солнца.

«Наблюдать небесный спектакль можно будет над юго-восточным горизонтом, если позволит погода. 31 января к Венере и Юпитеру присоединится стареющий серп Луны – еще одно красивое сближение», – заключается в материале.