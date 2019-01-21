РИАМО - 21 янв. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте надзорного ведомства.

В понедельник вечером Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом SU 1936 по маршруту Астана – Москва, осуществил плановую посадку в аэропорту «Шереметьево». При рулении к месту стоянки воздушное судно выкатилось носовой стойкой на 2 метра за пределы взлетно-посадочной полосы.

«На борту данного рейса находились 81 пассажир и семь членов экипажа, все эвакуированы, пострадавших нет. Проверку проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавляется в материале.

Кроме того, прокуратура контролирует вопросы соблюдения прав пассажиров и выполнения дальнейших рейсов по расписанию.