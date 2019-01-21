РИАМО - 21 янв. Подмосковье представляет стратегический интерес для компаний из Китая, выходящих на российские рынки или уже работающих в России, они готовы разместить свои производства на индустриальных площадках региона, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области».

Заместитель генерального директора «Корпорации развития Московской области» Максим Черешнев отметил, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Подмосковья – он стабильно входит в первую пятерку по обороту торговли. При этом область гораздо больше импортирует, чем поставляет товаров на экспорт. Изменить дисбаланс в торговых отношениях возможно за счет развития инвестиционного сотрудничества.

«Основной объем импорта из КНР в Московскую область – более 28%, приходится на электромашины и оборудование. Именно этот сектор мы и предлагаем китайским инвесторам развивать в Подмосковье в первую очередь. В прошлом году, например, резидентом ОЭЗ «Дубна» стала группа компаний Banner, которая будет производить силовое электрооборудование», – сказал Черешнев.

Он уточнил, что компании по производству электрооборудования, а также из сферы автомобилестроения и производства стройматериалов выявили заинтересованность в развитии инвестиционного сотрудничества. Особенно им интересны площадки, где уже работают инвесторы из КНР.

Одной из основных точек входа для китайских инвесторов в Подмосковье является индустриальный парк «Белый раст», который расположен у границ крупнейшего российско-китайского транспортно-логистического центра «Белый раст».

«Индустриальная площадка «Белый раст» предлагает эффективные логистические решения для китайских резидентов. ТЛЦ «Белый раст» обеспечивает транспортный коридор между Россией и Китаем, что позволяет организовать на территории нашего индустриального парка, прилегающего к ТЛЦ, эффективные производства, зависимые, например, от поставок комплектующих из КНР», – отметил исполнительный директор индустриального парка «Белый раст» Иван Серебренников.

Он добавил, что многим китайским компаниям интересны такие решения. В данный момент, в частности, парк ведет интенсивные переговоры с компаний из КНР из сферы машиностроения, которая уже в этом году может стать резидентом площадки.