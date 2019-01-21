РИАМО - 21 янв. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту «Шереметьево» восстановлена для работы в штатном режиме после ЧП с самолетом, который выкатился за пределы ВПП после приземления, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В понедельник Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом SU 1936 по маршруту Астана – Москва, осуществил плановую посадку в аэропорту «Шереметьево». При рулении к месту стоянки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП. На борту находились 78 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

«В данный момент происходит подготовка к выдаче багажа. Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки. Взлетно-посадочная полоса полностью подготовлена для приема и выпуска воздушных судов», – говорится в сообщении.

Службы аэропорта «Шереметьево» незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения аварийно-спасательной операции. Они обеспечили необходимые мероприятия по высадке пассажиров, буксировке воздушного судна и ликвидации последствий выката с целью минимизации сложностей и задержек для рейсов.