РИАМО - 21 янв. Видеозапись капитального ремонта Большого Москворецкого моста, который находится недалеко от Московского Кремля, опубликовал в своем Instagram мэр столицы Сергей Собянин.

В понедельник Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту Большого Москворецкого моста, построенного в конце 1930-х годов. Работы планируют провести в два этапа и завершить в декабре 2019 года.

Капитальный ремонт моста не проводился с момента его постройки и длительное время в этом не было необходимости. Но с середины 90-х годов состояние моста стало постепенно ухудшаться. Основной причиной процесса разрушения стало изменение уровня грунтовых вод и направления подземных потоков, повлиявшего на несущую способность подстилающих грунтов.

В ходе обследований были установлены многочисленные дефекты основных конструкций (просадки, трещины, нарушение гидроизоляции, разрушение шарнирных замков), зафиксировано снижение реальной грузоподъемности моста.

В данный момент специалисты ведут замену мостовых пролетов. Также планируется увеличить парапеты и обновить гидроизоляцию. Работы проводятся на одной половине моста, другая открыта для движения транспорта и пешеходов.