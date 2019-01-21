РИАМО - 21 янв. Мособлдума в феврале рассмотрит законопроект, обязывающий организаторов публичных мероприятий уведомлять граждан и органы власти об их отмене, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Комитет Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности 23 января на расширенном заседании рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Московской области».

«Данные изменения предусматривают, что в случае отказа от публичного мероприятия его организатор обязан не позднее чем за один день до дня его проведения принять меры по информированию граждан. А также уведомить в письменной форме соответствующий уполномоченный орган, в который было подано уведомление о проведении мероприятия», – говорится в сообщении.

Соответствующие изменения разработаны в целях приведения к федеральному законодательству. Законопроект планируется вынести на рассмотрение Мособлдумы в феврале.