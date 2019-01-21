РИАМО - 21 янв. В Москве запускается бесплатный онлайн-акселератор для женщин – образовательный проект, который поможет участницам повысить бизнес-навыки и обеспечить доходность собственного дела, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Бизнес-акселератор является системой поддержки проектов на ранней стадии развития. Курс рассчитан на слушательниц, которые уже открыли свое дело, и на тех, кто только планирует начать свой бизнес.

«В течение одного месяца эксперты и успешные практики бизнеса будут рассказывать участницам акселератора о различных аспектах предпринимательства, разбирать конкретные кейсы и отвечать на возникающие вопросы. Основным форматом проекта станут вебинары, но в программе будут предусмотрены и очные встречи для более эффективного усвоения бизнес-навыков», – говорится в сообщении.

Слушательницы, прошедшие видеокурс по выбранному направлению и подготовившие презентацию своего проекта, смогут выйти в финал проекта, где они получат возможность представить свои идеи на финальной конференции.

Пять лучших проектов, отобранных экспертами, получат информационную поддержку на онлайн-ресурсах ГБУ «Малый бизнес Москвы», а авторам этих проектов будут предоставлены консультации менторов – специалистов в выбранных участницами отраслях.

«Мы видим, что женщины все чаще принимают решение открыть свое дело. Бизнес-леди сегодня успешны не только в торговле и сфере услуг, но и в инновациях, высоких технологиях, креативной индустрии. При этом, женщины активнее мужчин включаются в образовательные и дискуссионные проекты для предпринимателей – участницы наших обучающих программ и мероприятий составляют 55% аудитории», – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Организаторами образовательной программы, которая стартует 1 февраля 2019 года, стали ГБУ «Малый бизнес Москвы» и социальный проект Lady007.ru. Чтобы стать участницей бизнес-акселератора, нужно зарегистрироваться на сайте mbm.ru.