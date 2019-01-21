РИАМО – 21 янв. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что не желает дискутировать с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, а хочет только услышать ответ на вопрос, почему в богатой стране население живет бедно, сообщается на сайте kp.ru.

Чубайс заявил, что в РФ необходимо решить вопрос с низкими ценами на электричество. При этом он подчеркнул, что «с плеча» делать это неправильно, потому что Россия - страна, где значительная часть населения живет бедно или очень бедно. Захарова отметила, что Россия - богатейшая страна. Также она адресовала вопрос Чубайсу, почему значительная часть россиян живет бедно. В ответ Чубайс заявил, что Захарова в силу возраста не помнит слабости экономики страны в начале 1990-х годов.

«Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос: «Почему в богатой стране люди живут бедно»? <…> Уверена, ваш пост войдет в историю ваших, как вы отметили, «многочисленных ошибок» после обращенной ко мне следующей фразы: «Когда вы (Захарова — ред.) начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», - ответила Захарова.

Она также рассказала, что начала службу в МИДе осенью 1998 года и все описанные Чубайсом «экономические достижения» вспоминает с дрожью.

Кроме того, дипломат процитировала «Википедию», где экономический кризис 1998 года, спровоцированный в том числе неэффективной макроэкономической политикой середины 1990-х годов, назван одним из самых тяжелых в истории России.