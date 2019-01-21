РИАМО - 21 янв. На российском рынке готовится одна из крупнейших сделок, сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» объединятся в одну компанию, пишет газета «Коммерсант».

«В ней (компании – ред.) 51% будет принадлежать Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам «Дикси» и «Бристоля», 49% получит основатель и владелец «Красного & Белого» Сергей Студенников. Объединенная компания станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group и «Магнита», – говорится в сообщении.

В совместном заявлении предпринимателей утоняется, что в процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уровнять активы при объединении.

Под данными торговыми марками в стране работает более 13 тысяч магазинов. Общую выручку трех сетей в январе-июне 2018 года оценивают в 312,7 миллиарда рублей, за 2017 год – в 554,1 миллиарда рублей.