РИАМО – 21 янв. Пассажирский самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в международном аэропорту «Шереметьево», сообщает «Интерфакс».

«Самолет Boeing выполнял рейс из Астаны в Москву и после приземления в «Шереметьеве» незначительно выкатился при рулении за пределы взлетно-посадочной полосы», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в результате происшествия никто не пострадал. Самолет не получил каких-либо повреждений.