РИАМО - 21 янв. Утром 22 января на небе в Москве можно будет наблюдать редкое сближение Венеры, Юпитера и Антареса, но увидеть его смогут только жители северных и западных районов столицы, сообщил РИАМО в понедельник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В небе над Москвой облака будут. Рассчитывать на абсолютно безоблачное небо не стоит. Но тем не менее облачный покров позволит увидеть это явление жителям северных и западных районов столицы. К нам начал поступать холодный воздух, он идет с северо-запада. Он отличается небольшим влагосодержанием, то есть облаков в нем немного», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что хуже всего природное явление будет видно в центре Москвы из-за «светового загрязнения», которое происходит из-за обилия уличных фонарей и горящих окон.

Сближения Венеры и Юпитера всегда очень впечатляющи: эти светила выглядят как две самые яркие «звезды» на небе. Венера является третьим по яркости светилом после Солнца и Луны, а Юпитер четвертым. Обычно сближение Венеры и Юпитера происходит один раз в год. Но Антарес присоединяется к дуэту один раз в 24 года.

Такая серия сближений происходит почти в одном и том же месте на небосводе – около звезды Антарес, а Юпитер проходит южнее Венеры. Интересно, что каждое из этих сближений (14 января 1995 года, 22 января 2019 года и 29 января 2043 года) происходит на наибольшем удалении Венеры от восходящего Солнца.