РИАМО - 21 янв. Любой желающий сможет смастерить кормушки для птиц в рамках экоакции «Птичье кафе», кормушки можно принести в администрацию Таганского парка до 31 января, сообщается на странице парка в Facebook.

Акция организована в связи с тем, что птицам трудно добывать пропитание зимой. Кормушки, которые смастерят участники акции, повесят на деревьях.

«Стоит учесть, что в зеленой зоне нельзя вешать кормушки из пластика и других неразлагаемых материалов. Основой для изготовления кормушки могут послужить все виды дерева и другие экологичные материалы. Размер кормушки не должен превышать 50 сантиметров», — говорится в сообщении.

Поделиться же кормом для птиц на первое время предложила детская библиотека №133, где с ноября проходит акция «Спаси синицу».

Кормушки принимаются в администрации парка по адресу: улица Таганская, 40-42, кабинет №5 до 31 января. Развешивание кормушек и награждение участников акции состоится 5 февраля в 15:00.