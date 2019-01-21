РИАМО - 21 янв. Распоряжением мэра Москвы Анастасия Пятова назначена на должность председателя городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, документ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

В декабре 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин освободил Константина Тимофеева от должности председателя Москомстройинвеста по его собственной инициативе. Исполнение обязанностей главы ведомства было возложено на заместителя председателя комитета Анастасию Пятову.

«Назначить Пятову Анастасию Николаевну на должность председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства», – говорится в документе.