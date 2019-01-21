РИАМО - 21 янв. В понедельник вечером загруженность дорог в Москве оценивается в семь баллов из десяти возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильно загружен центр города. Плотное движение наблюдается на набережных Москвы-реки, возле станций метро «Лубянка», «Охотный ряд», «Китай-город», «Александровский сад».

Стоят практически полностью Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо. На МКАД затруднения отмечаются на севере, западе, юге и юго-востоке магистрали.

Также в обе стороны стоят Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Дмитровское шоссе и проспект Вернадского. Движение затруднено на Варшавском шоссе в сторону центра. Кроме того, пробки наблюдаются на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Волоколамском шоссе в сторону области.

Сильное затруднение в движении транспорта на Кутузовском проспекте в районе ТТК, Щелковском шоссе в районе МКАД.

Улучшение дорожной ситуации в столице прогнозируется к 20:00, тогда пробки будут пять баллов. Магистрали и улицы Москвы освободятся в 21:00, на это время прогнозируется только три балла.

В понедельник в Москве снегопад с метелью, на дорогах прогнозируется гололедица, водителям рекомендовали пользоваться услугами столичного метрополитена.