РИАМО - 21 янв. В приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь доступен сервис Google Pay, с помощью которого еще быстрее и проще можно купить билет на электричку, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Чтобы воспользоваться опцией, необходимо обновить приложение. На данный момент через официальное приложение компании можно приобрести разовые билеты для проезда на электропоездах Павелецкого, Ярославского и Казанского направлений. Пассажиру необходимо указать маршрут, выбрать дату и оплатить проездной документ», — говорится в сообщении.

ЦППК запустила мобильное приложение в январе 2018 года. В нем можно узнать актуальное расписание всех направлений, построить маршрут поездки, узнать новости компании. Приложение доступно в AppStore и Google Play.