РИАМО - 21 янв. Глава Рузского городского округа Татьяна Витушева назвала критерии, необходимые кандидатам для работы в администрации округа, основные – это профессионализм и желание трудиться, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

«В ближайшее время приступаю к формированию новой команды и нового кадрового состава. Будет утверждена структура и штатное расписание. Основные критерии для кандидатов – профессионализм и желание работать на благо жителей Рузского округа», – сказала Витушева по итогам заседания совета депутатов.

В начале ноября 2018 года экс-руководитель округа Максим Тарханов объявил о сложении с себя полномочий и перешел на работу в правительство Москвы. В начале декабря исполняющей обязанности главы Рузского городского округа стала Витушева.

Ее избрали главой Рузского городского округа 18 января 2019 года.