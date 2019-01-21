РИАМО - 21 янв. На ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» 25 января впервые состоится открытая встреча с космонавтами, мероприятие может посетить любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в рамках проекта «Уроки космоса» состоится встреча с летчиком-космонавтом РФ, Героем России Сергеем Рязанским. Впервые мероприятие будет проводиться не для специализированных школьных классов, а для всех желающих – посетителей центра. Ведущим встречи станет автор проекта Федор Юрчихин», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет 25 января, начало в 14:00. Участие в мероприятии бесплатное, но нужно купить билет на вход в центр «Космонавтика и авиация».

Тема мероприятия – «Больше чем космонавт» – наглядно иллюстрирует профессиональный путь Рязанского. Он вошел в историю космонавтики как первый в мире ученый – командир космического корабля. Рязанский – выпускник биофака МГУ, кандидат биологических наук, много лет проработавший в Государственном научном центре РФ Институте медико-биологических проблем РАН.

«Его любовь к науке всегда шла рука об руку с интересом к космосу. В 2003 году он был зачислен в отряд космонавтов, в 2013-м и 2017-м совершил полеты на орбиту, второй из которых в качестве командира экипажа. На счету Сергея Рязанского четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 27 часов 35 минут», – уточняется в материале.

Вместе с командиром первой экспедиции Олегом Котовым он вынес олимпийский факел сочинских зимних Игр-2014 в открытый космос, а второй их выход стал одним из самых продолжительных за всю историю советской и российской космонавтики – 8 часов 7 минут.

После возвращения из космоса Рязанский ведет активную научную и общественную деятельность – является председателем «Российского движения школьников», входит в состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства РУСАДА.

На «Уроке космоса» Рязанский и президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин поговорят о науке и космосе, разных путях прихода в профессию, о жизни после космоса и многом другом. У каждого гостя центра будет возможность задать вопросы, получить открытку с автографом и сделать фото с выдающимися космонавтами.

Видеоверсия встречи будет доступна на YouTube-каналах ВДНХ и телестудии «Роскосмоса».