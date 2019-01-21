РИАМО - 21 янв. Строительство поликлиники на 100 мест в подмосковном Видном завершится в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Ведомство завершает проверку хода строительства поликлиники, встроенной в жилой дом №3 на территории ЖК «Зеленые аллеи», который находится вблизи деревни Тарычево городского поселения Видное.

«Объект возводится в рамках второго этапа второй очереди жилого комплекса. Согласно проектной документации, площадь поликлиники на 100 посещений в смену, составляет 796 квадратных метров. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутреннего оборудования системы вентиляции», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Застройщиком выступает ООО «МИЦ-СтройКапитал». Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2019 года.