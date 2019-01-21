РИАМО - 21 янв. В России работодатели обязаны не только выплачивать заработную плату в полном объеме, но и соблюдать конкретные сроки выплаты, нарушая которые работодатель автоматически несет ответственность вне зависимости от наличия собственной вины, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции труда в Московской области.

«Важно понимать, что датой выплаты всегда считается дата фактического получения работником причитающихся ему сумм в наличном или безналичном виде, а не дата создания расходного кассового ордера или платежного поручения», – отмечается в материале.

Большинство работодателей ошибочно полагают, что, направив в банк платежное поручение о зачислении денежных средств на счета работников в установленный срок, они тем самым не несут ответственности, если фактическое зачисление будет произведено банком позднее установленной даты выплаты. На самом деле в любом случае ответственность за нарушение сроков выплат будет нести работодатель.

Кроме того, если работник сам обратится к работодателю с письменной просьбой произвести выплату причитающихся ему сумм за пределами установленного срока, например, выплачивать ему зарплату один раз в месяц или произвести оплату отпуска после его начала, это не будет основанием для освобождения работодателя от ответственности.

«Никаких исключений, снимающих с работодателя ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, действующим трудовым законодательством Российской Федерации не предусмотрено», – подчеркивается в сообщении.

Трудовой кодекс устанавливает материальную ответственность работодателя в виде обязательной денежной компенсации, выплачиваемой работнику в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центробанка от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

При этом выплата денежной компенсации не освобождает работодателя от административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Данной статьей установлено, что невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление зарплаты в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

При повторном в течении одного года совершении аналогичного правонарушения предусмотрена ответственность для должностных лиц в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификации на срок от года до трех лет; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в виде штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Также работодателю следует знать, что административная ответственность предусмотрена не только за нарушение требований ТК РФ в части выплаты заработной платы не реже, чем каждые полмесяца, но и за нарушение требования устанавливать в организации конкретные даты выплаты зарплаты не реже чем каждые полмесяца, а также за несоблюдение установленных дней выплаты при фактическом соблюдении требования выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца.

«В данном случае административная ответственность наступает по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», – отмечается в материале.

Вместе с тем особое внимание работодатели должны уделить тому факту, что при невыплате или частичной (менее половины) выплате заработной платы или иных причитающихся работнику сумм работодатель может быть привлечен и к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 145.1 УК РФ.

Таким образом соблюдение работодателем сроков выплаты зарплаты и иных причитающихся работникам сумм является важным предметом государственного надзора и контроля в сфере правового регулирования трудовых отношений, при этом существующие меры воздействия на работодателя в дальнейшем могут быть ужесточены.