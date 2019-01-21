РИАМО - 21 янв. Здание общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест в деревне Дальние Прудищи Ленинского района планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав ведомства завершил плановую проверку строительства общеобразовательной школы на 1,1 тысячи учащихся в деревне Дальние Прудищи Ленинского района.

«Застройщиком объекта выступает ООО «Пригород Лесное», осуществляющее возведение объекта за счет собственных средств. <…> Планируемый срок окончания строительства – четвертый квартал 2019 года», - говорится в сообщении.

В здании переменной этажности (3-4) разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 574 посадочных места, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 660 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь здания составит 17,9 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории будут оборудованы зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников.

Проектом предусмотрена установка пандусов для обеспечения доступности школы маломобильной группе населения.

«В настоящее время на объекте ведутся бетонные работы по устройству монолитного каркаса здания школы», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.