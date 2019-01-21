РИАМО - 21 янв. В День российского студенчества в столице организуют 32 тематические площадки, ожидается, что их посетят более 60 тысяч учащихся, сообщил в понедельник руководитель движения «Студенты Москвы» Давид Арутюнян.

«В рамках московского Дня студента планируются 32 городские площадки и планируется более 60 тысяч студентов, которые примут участие в мероприятиях», - сказал Арутюнян на заседании круглого стола, посвященном Дню студента.

Для гостей площадок подготовили стендап-шоу, рэп-баттл, кибертурнир, интернет-флешмоб, мастер-классы, закрытый кинопоказ. Также студенты смогут послушать бизнес-лекции и поучаствовать в «IQ-гонке». Например, на протяжении всего праздничного дня во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре будет проходить форум «Молодой предприниматель Москвы».

День российского студенчества традиционно отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татьяну Римскую, покровительницу студентов и МГУ имени М. В. Ломоносова. Отсюда и второе название этой даты — Татьянин день. В 2005 году по указу президента праздник стал официальным.