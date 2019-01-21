РИАМО - 21 янв. В 2018 году в Подмосковье капитально отремонтировали 304 километра кабельных и воздушных линий электропередачи, что на 14% больше объемов 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлэнерго».

«По данным департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов компании, в ходе проведения работ заменено 980 километров проводов на воздушных линиях электропередачи. Изменения коснулись тех участков сети, где до капитального ремонта использовался неизолированный провод. В настоящее время он заменен на современный СИП, который значительно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии», - говорится в сообщении.

В 2018 году отремонтированы здания и установленное в них оборудование 663 трансформаторных и распределительных подстанций. От деревьев и кустарников расчищено 197 гектаров трасс прохождения воздушных линий электропередачи. В ходе реализации программы капитального ремонта АО «Мособлэнерго» произведена замена 3112 опор ЛЭП.

Все работы по капитальному ремонту провели в соответствии с графиком. Больше всего работ выполнили весной и летом прошедшего года. Ремонт проводили филиалы «Мослоблэнерго» и привлекаемые на конкурсной основе подрядчики.

Также в 2018 году на территории Московской области построено порядка 400 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.