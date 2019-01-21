РИАМО - 21 янв. Внесение изменений в закон «О здравоохранении в Московской области» 23 января рассмотрит комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики, это позволит привести региональный закон в соответствие с федеральным, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики 23 января рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон «О здравоохранении в Московской области», — говорится в сообщении.

Данными изменениями региональный закон приводится в соответствие с федеральным законодательством – теперь лечение ряда редких заболеваний будет финансироваться на федеральном уровне.

Ранее был принят федеральный закон о расширении программы «Семь высокозатратных нозологий» пятью заболеваниями: гемолитико-уремическим синдромом; юношеским артритом с системным началом; мукополисахаридозом типа I; мукополисахаридозом типа II; мукополисахаридозом типа IV.

Программа «Семь нозологий» реализуется в стране с 2008 года, и ее основной идеей являлась централизация закупок лекарств за счет средств федерального бюджета для лечения наиболее дорогостоящих заболеваний.

Федеральная инициатива о расширении перечня заболеваний, финансируемых из федерального бюджета, ранее была поддержана Мособлдумой.

«Регионам тяжело выполнять эту функцию. В Московской области действует своя региональная программа по обеспечению лекарствами. Подмосковье выделяет средства на семь нозологий, финансирование орфанных заболеваний. Существует специальный фонд, который позволяет расширять перечень. Но полностью программа потребность не удовлетворяет. Регионам сложно без поддержки федерального центра обеспечить ее. Минимальная стоимость курса лечения составляет от 500 тысяч до 14-15 миллионов рублей», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он добавил, что расширение перечня позволит увеличить число редких заболеваний, лечение которых будет финансироваться из регионального бюджета. Есть еще 223 заболевания, которые также признаны редкими, и больные, которые также нуждаются в финансировании.

Соответствующие изменения в региональный закон рассмотрят на заседании Мособлдумы 24 января.