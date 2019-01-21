РИАМО - 21 янв. Неизвестный вошел в помещение бара на улице Новогиреевской в столице, угрожая посетителю заведения ножом, он избил и ограбил мужчину, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 20 января в 05:56 в службу «02» от мужчины 1984 года рождения поступило сообщение о разбое по адресу: улица Новогиреевская, дом 15.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 20 января в 05:40 в помещение пивного бара по указанному адресу вошел неизвестный, угрожая посетителю 1985 года рождения, предметом, похожим на нож, нанес ему побои и открыто похитил 32 тысячи рублей, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший в медучреждение не обращался. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).