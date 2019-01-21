РИАМО - 21 янв. Глава Московской области Андрей Воробьев занял вторую строчку медиарейтинга глав регионов России по упоминаемости в СМИ в 2018 году, издания часто писали о победе губернатора на осенних выборах и посещении им полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин (344 711 сообщений в СМИ), на втором месте – губернатор Московской области Андрей Воробьев (230 462 сообщения), на третьей строчке – глава Чечни Рамзан Кадыров (132 963 сообщения)», – говорится в сообщении.

В частности, СМИ писали о том, что кандидат от партии «Единая Россия» и действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев победил на выборах главы региона и в Красногорске прошла инаугурация губернатора.

Также сообщалось, что Воробьев внес на рассмотрение Мособлдумы кандидатуры вице-губернаторов и зампредов областного правительства. Кроме того, в СМИ писали, что глава Подмосковья подписал постановление, согласно которому утверждена структура исполнительных органов государственной власти региона и состав правительства.

В СМИ также часто писали о том, как Воробьев посетил полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе, где произошли выбросы газа. Глава региона взял под личный контроль ситуацию на полигоне и пообещал законсервировать мусорный полигон. Кроме того, он снял с должности главу района Евгения Гаврилова.

Тогда же Воробьев назвал главной задачей властей Московской области оперативное решение проблем, связанных с мусорными полигонами. Губернатор рассказал, что закрытие 24 мусорных полигонов в области помогло предотвратить глобальную экологическую катастрофу в регионе.

Также сообщалось, что Воробьев выразил соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа самолета Ан‐148, потерпевшего крушение в Раменском районе. Глава Оренбургской области Юрий Берг поблагодарил губернатора Подмосковья за оказанную материальную помощь семьям погибших в крушении самолета.

СМИ писали, что Воробьев и Собянин договорились развивать садовые некоммерческие товарищества (СНТ), расположенные на территории региона и инфраструктуру детских оздоровительных лагерей.

Воробьев занимает второе место в топ-3 медиарейтинга глав регионов за 2018 год в ЦФО. Первую строчку занимает Собянин, третью – губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 48,5 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Представленные компанией рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.