РИАМО - 21 янв. В доме правительства Подмосковья в Красногорске открылась выставка тактильных картин «Трогательная палитра чувств и образов», сделанная руками слепоглухих художников, картины раскрывают представление о мире человека, лишенного слуха и зрения, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Свои работы для выставки предоставили воспитанники ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих» министерства труда и социальной защиты РФ, подопечные ресурсного центра поддержки слепоглухих и их семей «Ясенева Поляна» и дома сопровождаемого проживания для слепоглухих людей в новой Москве «Тихий дом».

«Уникальность инклюзивных проектов - в их глубочайшем гуманистическом смысле. Люди, которые в силу определенных обстоятельств лишены способности воспринимать мир всеми органами чувств, могут особенно ярко проявить себя в такой эмоциональной сфере, как искусство. К счастью, сейчас пространство, в котором они могут реализовать себя творчески, все больше и больше расширяется», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Как отметил президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов, искусство слепоглухих отличается душевностью, искренностью, необычным восприятием мира.

«Сегодня у нас есть уже более 200 работ, сделанных руками детей и взрослых. Лучшие из них мы выставляем в доме правительства Московской области. В дальнейших планах - создание постоянной экспозиции в одном из музеев или социальных учреждений», - добавил Поликанов.

Выставка организована фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» совместно с министерством культуры Московской области в рамках программы по привлечению внимания общества к проблемам слепоглухоты.