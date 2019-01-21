РИАМО – 21 янв. Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылать одно и то же сообщение с 20 раз до пяти в рамках борьбы с распространением фейковых новостей, сообщает Газета.ru.

Подобная практика была уже введена в Индии шесть месяцев назад. Сервис пошел на этот шаг после того, как его обвинили в распространении ложной информации.

«Мы будем продолжать прислушиваться к отзывам пользователей об их опыте и со временем искать новые способы обращения с вирусным контентом», – сказали представители WhatsApp.