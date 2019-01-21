РИАМО - 21 янв. Прижизненный портрет поэтессы Анны Ахматовой, написанный советским художником Александром Тышлером в 1943 году, выставлен на торги в Москве с начальной стоимостью лота один рубль, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Зарисовка выполнена графитным карандашом на бумаге. Размер портрета составляет 22 на 17,5 сантиметров. Эстимейт (средняя рыночная стоимость работы) составляет один рубль.

«Рисунок относится к небольшому циклу живых портретных зарисовок великой поэтессы, исполненных А.Г. Тышлером непосредственно с натуры», – говорится в сообщении.

Анна Ахматова – поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Была номинирована на Нобелевскую премию по литературе.