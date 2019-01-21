РИАМО - 21 янв. Весь наземный городской транспорт столицы полностью готов к работе в условиях сильных морозов, технические и аварийные службы ГУП «Мосгортранса» круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры, сообщил сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи ГУП «Мосгортранс», а также автобусы частных перевозчиков, которые работают на маршрутах в черте города, полностью подготовлены к работе в сложных погодных условиях и при низких температурах», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обильный снегопад, пришедший в столицу в понедельник, не повлиял на работу наземного городского транспорта.

«Сотрудники «Мосгортранса» ежедневно проверяют работу отопительных систем транспортных средств и оборудования электробезопасности, а также уплотнители дверей, форточек и люков. Для водителей регулярно проводят инструктажи по работе в непогоду», - добавил собеседник агентства.

Кроме того, он заметил, что технические и аварийные службы ГУП «Мосгортранса» круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного транспорта.

«Трамвайные пути, разворотные кольца, стрелочные переводы постоянно очищают от снега. В работах задействована спецтехника, в том числе более 20 трамваев-снегоочистителей», - заключил сотрудник пресс-службы.

На текущей неделе в столице ожидаются 20-градусные морозы, это сделает предстоящие 7 дней самыми холодными с начала нынешней зимы.