РИАМО - 21 янв. В Рузе в тестовом режиме начали работу новые очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в декабре 2018 года, полностью они заработают в марте, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского округа.

«По сводке министерства жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области, очистные сооружения заработают в марте. Насколько я знаю, документы на ввод в эксплуатацию получены в конце декабря, сейчас они работают в тестовом режиме и на производственную мощность должны выйти примерно в эти сроки»,- сказала глава Рузского городского округа Татьяна Витушева в ходе заседания совета депутатов округа.

Стоимость очистных сооружений составляет 500 миллионов рублей, из которых по 50 миллионов выделено из местного бюджета и бюджета Московской области, 300 миллионов рублей выделил федеральный бюджет и 100 миллионов – инвестор.