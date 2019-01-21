РИАМО - 21 янв. В этом году подать документы на приобретение жилья по программе социальной ипотеки подмосковные учителя могут с 1 февраля, за три года реализации программы в ней приняли участие 119 специалистов сферы образования, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С 1 февраля начнется прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека». В этом году получить сертификат на приобретение жилья по программе смогут 90 специалистов сферы образования», - отметила Забралова.

Она уточнила, что с этого года программа расширена: претендовать на получение свидетельства теперь могут учителя биологии и физики, в том числе молодые специалисты, имеющие педагогический стаж работы на территории Московской области не менее трех лет.

«Программа работает в регионе с 2016 года. И ежегодно в нее включаются все новые специальности. Например, в прошлом году в программе начали участвовать воспитатели. Мы фиксируем высокий интерес к ней, многие хотят поучаствовать. За три года реализации программы в ней приняли участие 119 специалистов, в том числе 112 учителей и семь воспитателей из 41 муниципального образования Московской области», - добавила Забралова.

По ее словам, в Подмосковье увеличили квоту на этот год практически в два раза: если ранее ежегодно было 50 мест, то теперь - 90 мест.

Узнать подробную информацию о программе «Социальная ипотека» можно на сайте.