РИАМО – 21 янв. В прошедшие выходные на территории Приокско-Террасного заповедника прошли занятия по подготовке юных кадров для будущих Зимних маршрутных учетов, сообщается на сайте заповедника.

Учет дает представление об изменении численности животных на территории заповедника, а также о том, какие виды и в каком количестве там обитают.

«Субботу посвятили обучению и затирке следов. На маршруты вышли три группы. Инструкторы показывали следы и рассказывали об их особенностях, потом их затирали, чтобы на следующий день не путать со свежими. Утром в воскресенье начался небольшой экзамен. Юннаты прошли маршруты сами, записывая все встреченные следы, а учителя шли последними и тоже вели проверочный учет», – говорится в сообщении.

Юннаты овладевали наукой чтения следов под руководством опытных инструкторов – Сергея Александровича Альбова, Владимира Юрьевича Дубровского и Александра Владимировича Тарасова.

Научно-исследовательский кружок имеет богатую многолетнюю историю. Его создали еще в 1924 году для подготовки молодых зоологов и проведения научных наблюдений за животными. За 90-летнюю историю из рядов юных любителей природы вышли девять академиков, 40 профессоров, около 100 докторов, более 200 кандидатов наук и известные деятели культуры.