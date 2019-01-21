РИАМО - 21 янв. Приостановленные работы по благоустройству центральной части Рузы планируется возобновить после корректировки проекта и прохождения экспертизы, они могут начаться в апреле, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского округа.

Глава Рузского городского округа Татьяна Витушева в ходе заседания совета депутатов рассказала о планах по возобновлению работ в центральной части Рузы.

«Что касается центра Рузы – мы заморозили работы, естественно не навсегда. Сейчас я веду судебную работу, предъявляю претензии к подрядчику, который все это натворил. Платить ему мы ничего не намерены, будем судиться. Сейчас в оперативном порядке мы корректируем проект, заводим его на экспертизу, чтобы в апреле выйти на стройку и исправить то безобразие, которое сейчас там есть»,- сказала Витушева.

Средства на благоустройство центральной части Рузы были выделены по программе губернатора Московской области. Благоустройство началось осенью 2018 года и должно было завершиться к зиме. В декабре приступившая к исполнению обязанностей главы Рузского городского округа Татьяна Витушева объявила о приостановке работ по реконструкции.

«На дворе уже декабрь, все в снегу, а работы, к сожалению, далеки от завершения. Смотреть на это спокойно я не могу - опыт работы в надзорных ведомствах подсказывает, что ничего хорошего от стройки в мороз ждать не приходится. Благоустройство будет выполнено, но качественно, весной, с наступлением тепла. Нам нужно преобразовать центр города, а не освоить средства. Приношу извинения за доставленные неудобства из-за недобросовестных людей!» - написала в конце года Витушева на своей странице в Instagram.