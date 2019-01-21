РИАМО - 21 янв. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 31 рейс вечером в понедельник, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Днем в аэропортах столицы были задержаны и отменены 24 рейса.

Так, во «Внукове» задержали девять рейсов, в «Домодедове» – два рейса задержаны, 13 отменены. В «Шереметьеве» задержаны семь рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

По данным Рогидромета, вечером в понедельник в Московском регионе идет ливневый снег. Температура составляет минус 8 градусов.