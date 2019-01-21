РИАМО – 21 янв. Обязательство при постановке на учет автомобилей в РФ получать номера тех регионов, где зарегистрированы автовладельцы, станет шагом назад и не принесет удобств водителю, сообщил автоэксперт Антон Максимов.

Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины, поставить на учет машину с «неместным» номером будет невозможно: такое нововведение содержит проект новых правил регистрации транспортных средств.

«Боюсь, что это делается исключительно в интересах бизнеса. С августа этого года дилеры получат право регистрировать автомобили, водители будут сами заказывать номерные знаки - сейчас они выдаются в ГИБДД. Да, мы не будем платить госпошлину, но у бизнеса появилась возможность заработать. Эта инициатива МВД делает шаг назад. Есть ощущение, что все это исключительно в интересах бизнеса», - сказал Максимов в интервью Радио «Комсомольская правда».

В МВД России уточнили, что учтут поступившие от россиян обращения, а также мировой опыт.