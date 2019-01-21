РИАМО - 21 янв. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием головного мозга, переломом костей черепа госпитализировали в центре столицы, его избили и ограбили двое неизвестных на улице Воронцовской, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«20 января в 23:50 в отдел полиции поступил материал проверки по факту доставления 18 января в 22:24 в медучреждение нарядом скорой помощи от дома 48 по улице Воронцовской и госпитализации с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием головного мозга, переломом костей свода и основания черепа неработающего мужчины 1977 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что 17 января примерно в 21:00 у стеклянных дверей вестибюля станции метро «Римская» двое неизвестных руками и ногами причинили пострадавшему указанные телесные повреждения, открыто похитили 3 тысячи рублей, сотовый телефон, банковскую карту, личные документы, скрылись.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 10 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.