РИАМО - 21 янв. Активисты совета молодежи «Воскресенских минеральных удобрений» в рамках проекта «Арт-ХИМики» для сотрудников комбината и их детей организовали специальную программу в крещенский сочельник, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Вспомнить народные обычаи, связанные с крещенским сочельником, заняться декоративно-прикладным творчеством и завершить вечер вкуснейшим чаем с запахом елового дыма у русского самовара – такую программу крещенского сочельника вместе с сотрудниками культурного центра «Усадьба Кривякино» провели активисты совета молодежи АО «Воскресенские минеральные удобрения», — говорится в сообщении.

Встреча была организована в рамках проекта «Арт-ХИМики» для сотрудников химкомбината и их детей. Проект реализуется на предприятии не первый год и отражает общественную работу, связанную с поддержанием интересной, насыщенной культурными событиями жизни сотрудников и их друзей: творческие мастерские, фестивали искусств, литературно-художественные конкурсы, совместные познавательные поездки.

«На этот раз арт-химики посетили нарядно убранную горницу, роль которой исполнила гостиная комната краеведческого музея. Ведущие праздника рассказали, как на Руси было принято отмечать канун великого праздника Крещения Господня. Колядки, посиделки, гадания создавали неповторимую атмосферу святочного веселья и были включены в программу вечера», — добавляется в сообщении.

На встрече также работала творческая мастерская, а участникам праздника делали шуточные предсказания, которые с восторгом приняли юные химики. Под руководством мастера-керамиста родители вместе с детьми лепили из гжельской глины восточный символ наступившего года – желтого поросенка.

Завершились посиделки за настоящим самоваром, которым больше века назад сопровождалось почти каждое русское чаепитие. Крещенский вечерок получился настоящим добрым семейным праздником, на память о котором сохранились чудесные поделки и отличное настроение на предстоящую неделю.