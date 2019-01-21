РИАМО - 21 янв. Щелковский суд лишил Татьяну Гринишак родительских прав за оставление ее сына во дворе одного из жилых домов Щелкова, с нее взыскали алименты на содержание мальчика в размере одной четвертой части от всех видов заработка, сообщается на сайте суда.

Управление опеки и попечительства обратилось в Щелковский городской суд с иском к Гринишак о лишении родительских прав в отношении ее несовершеннолетнего сына Сергея и о взыскании алиментов на его содержание. Основанием, послужившим обращению управления опеки в суд с настоящим иском, являлось оставление ответчиком в октябре 2018 года своего малолетнего ребенка во дворе одного из жилых домов Щелкова Московской области в беспомощном и опасном для жизни состоянии.

«При этом ребенок находился один длительное время, местонахождение его родителей или законных представителей было неизвестно, а местонахождение Гринишак Т.А. установлено только в результате следственных действий и проведения оперативно-разыскных мероприятий. В связи с данными обстоятельствами ранее мировой судья постановил приговор, в соответствии с которым Гринишак Т.А. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 125, 156 УК РФ», — говорится в сообщении.

Пришедшая на судебное заседание Гринишак возражала против удовлетворения иска и лишения ее родительских прав.

С учетом всех обстоятельств исковые требования управления опеки были удовлетворены в полном объеме. Суд лишил Гринишак родительских прав и взыскал алименты на содержание ребенка в размере одной четвертой части от всех видов заработка.

Решение суда в настоящее время в законную силу не вступило.

В октябре в подъезде дома в Щелкове жильцы нашли полуторагодовалого мальчика и сообщили об этом в правоохранительные органы. Матерью, бросившей своего ребенка, оказалась 40-летняя гражданка Украины Татьяна Гринишак. 25 декабря женщине присудили 40 тысяч рублей штрафа за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление сына в опасности. Кроме того, Гринишак ограничили в родительских правах.