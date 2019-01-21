РИАМО - 21 янв. Лыжню для конькового и классического хода планируют проложить в Мытищинском лесопарке, также в лесопарке оборудуют детские площадки и пикниковые зоны, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Вопросы по обустройству лыжных маршрутов в лесопарке обсудили на совещании в администрации округа. Представители предприятия «Лесопарковое хозяйство» выступили с предложением организовать комбинированную лыжню и отметили необходимость предусмотреть освещение трассы по всей ее протяженности. Кроме того, обсуждались тема создания дополнительных парковочных пространств и возможность изменения в движении общественного транспорта для удобства посетителей Мытищинского лесопарка.

«В этом году продолжим обустраивать лесопарк. Начнем проводить работы со стороны улицы Борисовки. Сделаем входную группу, оборудуем детские площадки, пикниковые зоны, спортивные и тренажерные площадки. В приоритете на 2019 год - освещение и дорожки, это самое главное», — сказал глава Мытищ Виктор Азаров.

На пешеходных дорожках протяженностью семь километров необходимо твердое покрытие, чтобы можно было проезжать с колясками, кататься на роликах и велосипедах. Сейчас обсуждается несколько вариантов дорожного покрытия, представленных специалистами «Лесопаркового хозяйства».