РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В подмосковном Подольске более 2,5 тысяч жителей округа посетили крещенскую ярмарку за прошедшие выходные, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации горокруга.

«В Подольске с 18 по 20 января напротив Центрального рынка по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 19 прошла ярмарка «Крещенская». Всего ее посетило более 2,5 тысяч жителей округа. На ярмарке можно было приобрести продукты питания и товары народного потребления, сувенирную продукцию, деликатесы и сладости к праздничному столу и многое другое», – говорится в сообщении.

На ярмарке также организовали благотворительный обед для социально незащищенных слоев населения.