РИАМО - 21 янв. Сотрудники Госжилинспекции Московской области выявили 1635 нарушений жилищного законодательства на минувшей неделе, составлено почти 100 протоколов об административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С 14 по 18 января 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1635 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 328 предписаний об их устранении и составлено 98 протоколов об административной ответственности», – сказал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

Он добавил, что по итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел был наложен 151 штраф на общую сумму более 1,85 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Балашиха. Здесь за нарушение законодательства об энергосбережении заведены семь административных дел в отношении ООО «Квартал», ООО «ПИК-Комфорт» и ООО «Сервис Плюс».

По словам Сокова, в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Подмосковья обследовали состояние тепловых контуров и фасадов, а также проверили проведение работ по снятию сосулек и наледи в 1273 многоквартирных домах.

Он уточнил, что нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 339 домах. Наибольшее их количество расположено в городских округах Красногорск (68) и Королев (67).

«Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 79 домах. Больше всего их на территории городского округа Королев (8)», заключается в сообщении.