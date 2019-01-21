РИАМО - 21 янв. Сеть коворкингов «Старт» начала прием заявок на льготное размещение социальных предпринимателей в коворкингах сети, заявки принимаются с 21 января по 10 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Принять участие в конкурсе может бизнес, занимающийся созданием и развитием проектов в области образования и детского развития; производства инновационных продуктов и развития инновационного бизнеса; проекты, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни; развитие онлайн-сервисов; hand-made – изготовление продукции; консалтинг.

«В последние годы заинтересованность предпринимателей в проектах социальной направленности продолжает расти. Используя креативный подход и существующие бизнес-модели, социальные предприниматели способны не просто правильно организовать интересное дело, но и добиться от его реализации положительного результата для общества. Однако большинство социальных предпринимателей сталкивается с одинаковыми проблемами – нехваткой средств и компетенций. Поддержка крупнейшей сети коворкингов Подмосковья может сыграть ключевую роль в развитии социальных проектов», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Согласно условиям конкурса, первые десять заявителей получат бесплатное рабочее место и возможность пользоваться всей инфраструктурой коворкинга в течение 6 месяцев, а трем наиболее социально значимым проектам будет оказана дополнительная консультационная поддержка. Все остальные участники получат 50% скидку на рабочее место и возможность пользоваться инфраструктурой коворкинга.

В Московской области помимо традиционных форматов коворкингов, появляются новые. В регионе завершается ремонт в 10 профессиональных коворкингов в разных муниципалитетах за счет частных средств и субсидии правительства области, которая предоставлялась на конкурсной основе. Практически у каждого из коворкингов будет своя специализация: IT, туризм, дизайн, индустрия красоты и другие.

Заявки на конкурс сети коворкингов «Старт» принимаются с 21 января 2019 года по 10 февраля 2019 года включительно по электронной почте info@coworking-start.ru или в коворкингах сети: в Балашихе, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Реутове, Серпухове, Ступине, Щелкове.