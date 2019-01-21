РИАМО - 21 янв. Всероссийские молодежные соревнования «Гвардейский турнир» стартовали на территории Подмосковья, участники будут соревноваться в спортивных и киберспортивных дисциплинах, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии».

«С 21 по 27 января ко Дню студента в 52 регионах России, в том числе и на территории Подмосковья, пройдет «Гвардейский турнир». Участники будут соревноваться не только в спортивных, но и в киберспортивных дисциплинах. Организаторами турнира выступит региональное отделение «Молодой гвардии», – говорится в сообщении.

В Балашихе 24 января пройдет турнир по дворовому хоккею. В Королеве и Волоколамске - соревнования для гениев игровой консоли – турнир по киберспорту. 26 января, в субботу, молодежь Электростали проверит свою в силу и ловкость на соревнованиях по кроссфиту.

Цель «Гвардейского турнира» - способствовать развитию массового спорта и досуга среди студенческой молодежи, а также развитию молодежного потенциала в творческой и образовательной средах.