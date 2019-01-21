РИАМО - 21 янв. Полицейские задержали безработного мужчину, который подозревается в ограблении и избиении школьника, на юге столицы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

У восьмиклассника в подъезде жилого дома на улице Шипиловская в столице отняли телефон за 12 тысяч рублей, при этом подростка избили. Инцидент произошел 19 января. Школьника для оказания помощи направили в медучреждение.

«20 января в 01:00 по адресу: улица Шипиловская, дом 27, сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД задержан неработающий мужчина 1994 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».